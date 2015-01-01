Взрыв и пожар. В Киеве горела печь в цехе завода, есть пострадавшие

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

В Киеве горела печь в цехе завода kyiv.dsns.gov.ua

В четверг, 12 января, в Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода "Квазар" на улице Северо-Сырецкой, 3.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших передали медикам.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

Напомним, ранее в Киеве возле метро взорвался микроавтобус.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.