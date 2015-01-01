Взрыв и ранение. В киевской многоэтажке совершено покушение, опубликованы фото

Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского.

В киевской многоэтажке совершено покушение kyiv.npu.gov.ua

В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киеве.

"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва горела печь в цехе завода.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.