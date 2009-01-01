Взрыв на Киевщине: в руках военнослужащих взорвалась граната, есть жертва и раненые

В результате взрыва, один из военных погиб. Еще троих мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализировали.

23 сентября, около 23.20 часов, на Киевщине в селе Ворзель Ирпенского района в руках военнослужащих взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое — госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области, компания молодых людей, среди которых были военные, отдыхали недалеко от местного магазина. Военные находились не при исполнении обязанностей, но были одеты в форму и имели при себе гранату.

В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб. Еще троих мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализировали в больницу с различными телесными повреждениями.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все причины и обставить трагедии.

Напомним, в Умани Черкасской области в ночь на 21 сентября прогремел взрыв недалеко от места пребывания паломников-хасидов. В результате взрыва пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля.