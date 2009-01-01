Взрыв в центре Киева, неизвестные подорвали офис "Конгресса украинских националистов"

Неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".

центре Киева на улице Антоновича произошел взрыв. По предварительным данным, люди не пострадали.

На месте работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и спасатели ГСЧС, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, подозреваемый в убийстве человека возле ресторана быстрого питания McDonald's, явился с повинной в прокуратуру

фото; видео: .facebook.com/KyivOperativ/