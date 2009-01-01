Взрыв в центре Киева, неизвестные подорвали офис "Конгресса украинских националистов"

Неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".
На месте работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и спасатели ГСЧС, сообщает Эспрессо.
Отмечается, что неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, подозреваемый в убийстве человека возле ресторана быстрого питания McDonald's, явился с повинной в прокуратуру
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