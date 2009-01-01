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Взрыв в центре Киева, неизвестные подорвали офис "Конгресса украинских националистов"

Сегодня, 10:05
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Неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".

киев. взрыв
В центре Киева на улице Антоновича произошел взрыв. По предварительным данным, люди не пострадали.

На месте работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и спасатели ГСЧС, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что неизвестные лица бросили взрывное устройство под дверь офиса "Конгресса украинских националистов".

 

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, подозреваемый в убийстве человека возле ресторана быстрого питания McDonald's, явился с повинной в прокуратуру

фото; видео: .facebook.com/KyivOperativ/

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Киев. взрыв. Конгресса украинских националистов
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