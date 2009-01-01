Взрыв в центре Киева. СМИ узнали, кем Тимаеву приходилась пострадавшая женщина

В столицу из Грузии приехали сестра и жена погибшего.

Последствия взрыва авто в центре Киева, иллюстрация УНИАН

В центре Киева во время взрыва в автомобиле(никнейм — "Тимур Махаури") была просто знакомая женщина.

Об этом журналистам "Громадського" рассказали сестра и жена погибшего, которые приехали из Грузии в столицу на опознание.

Издание уточнило, что в результате инцидента неизвестная сильно пострадала — у нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.

"Как рассказали люди из окружения "Махаури", он сидел в кафе с друзьями, затем вышел и сел в машину, взрыв произошел почти сразу", — отмечается в статье.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

СМИ писали, что пострадавшая — всемирно известная модель, она была лицом Dior. Позже стало известно, что в результате взрыва, вероятно, пострадала украинская манекенщица Наталья Кошель.