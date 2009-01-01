Взрыв в центре Киева: в СБУ назвали основную версию инцидента

Пожилую женщину сильно ранило, она лежала без сознания, сказал свидетель.

Место происшествия Громадське телебачення

Пресс-секретарьЕлена Гитлянская заявила, что основной версией взрыва в центре Киева является хулиганство.

Об этом она рассказала в комментарии УНИАН.

В то же время спикер подчеркнула, что на месте происшествия "работает оперативная группа СБУ вместе с другими правоохранительными органами".

Между тем о случившемся Цензор.НЕТ рассказал очевидец.

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал — я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило", — отметил собеседник.

По его словам, пострадавшия лежала без сознания. "Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", — добавил свидетель.

Видео: facebook.com/pg/KyivOperativ, facebook.com/andrey.burbela