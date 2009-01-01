Взрыв в центре Киева. В МВД назвали имя погибшего мужчины

По предварительным признакам, в машине сработало взрывное устройство, отметил Шевченко.

Последствия взрыва УНИАН

Вонаходились три человека, погиб гражданин Грузии Тимур Махаури — личность довольно известная в криминальных кругах.

Об этом директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко рассказал на месте происшествия, пишет УНИАН.

В то же время он уточнили, что, по предварительным признакам, в машине сработало взрывное устройство.

"Эта личность довольно известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", — рассказал управленец о погибшем.

Шевченко добавил, что тот также "задерживался и привлекался (обвиняли в незаконном хранении оружия — Ред.) к ответственности в этом году у нас в Украине, но заключил соглашения со следствием, признал свою вину и получил условный срок".

"... зимой у этого человека было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура… очевидно, это формирование не было официальным", — отметил директор.

Правоохранители еще должны выяснить, в каких отношениях находятся люди, которые были во взорвавшемся авто, они могли иметь родственные связи. "Это не случайное преступление. И очевидно, что те, кто устроил и провел это преступление, хотели скорее всего убить именно этого человека (Махаури — Ред.), целенаправленно", — сказал Шевченко.

"Фактом является то, что он погиб, женщина жива, но с существенными ранениями, у нее большая кровопотеря, ее спасают медики, и ребенок — жив", — добавил управленец.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, погиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Узнать больше об инциденте можно здесь.