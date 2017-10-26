Взрыв в Киеве. Мосийчука перевезли в другую больницу и тяжелое состояние еще двоих пострадавших

У пострадавшейсво время взрыва женщины Медики извлекли из головы металлический шарик — он был прямо в мозге.

После 17:00 автомобиль скорой медицинской помощи отвез Мосийчука к врачу, у которого он уже лечился раньше. Машину "скорой" сопровождали 2 автомобиля охраны, сообщает "Эспрессо".

Место расположения больницы, как и фамилия специалиста, который теперь будет заниматься лечением нардепа, не называется.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Мосийчука перевозят в другую больницу по соображениям безопасности, и именно по этим соображениям не указывается название медучреждения.

Как сообщили в эфире канала "112" со ссылкой на пресс-службу "Радикальной партии", нардепа Мосийчука перевели в Институт Шалимова, потому что раньше он там лечился и проходил обследование. Поэтому врачи лучше знают его состояние здоровья.

Мосичука доставили в новую больницу около 18 часов, там врачи проводят обследование. Отмечается, что жизни Игоря Мосийчука ничего не угрожает.

Состояние пострадавших во вчерашнем взрыве в Киеве тяжелое, но стабильное. Пострадавшие политолог Виталий Бала и случайная женщина находятся в государственных больницах, сообщает ТСН.

Сразу после взрыва политолога Бала и еще одного мужчину привезли в 17-ую городскую больницу на Печерске. Состояние второго было очень тяжелым. "Его спасали всеми возможными современными средствами, я вам могу гарантировать. Но не всегда, к сожалению, врачам удается побороть такие травмы", — говорит заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.

Как известно, Бала был с Мосийчуком гостем студии. По свидетельству его коллег, у него повреждены легкие и печень. Конкретный диагноз родственники держат в тайне. "Состояние стабильное тяжелое. Родственники в письменном виде категорически запретили предоставлять любую информацию относительно состояния потерпевшего", — пояснил врач.

Еще одна пострадавшая во время взрыва получила тяжелые ранения головы.

"Ранения головы с повреждением костей, оболочек и вещества мозга. Понадобилась длительная сложная нейрохирургическая операция", — рассказал заведующий отделением реанимации больницы скорой помощи Игорь Малыш. Медики извлекли из головы металлический шарик — он был прямо в мозге. Сейчас 56-летняя Надежда Тарасенко в сознании, но ее оставляют в реанимации, а врачи пока не дают никаких гарантий.

Как рассказала дочь пострадавшей Ирина Рыбитская, "сначала врачи думали, что там только обломки, говорили, что просто достанут и зашьют рану. Но, когда начали доставать, то оказалось, что прямо в мозг, на 4 сантиметра, проник металлический шарик", – рассказала женщина, пишет "Украинская правда".

Рыбитская добавила, что в момент взрыва ее мама — Надежда Тарасенко — шла с работы домой, и на место теракта попала случайно.

"Мы были дома, когда услышали очень громкий взрыв. Я сразу позвонила маме. Она сказала, что, кажется, взорвался автомобиль, и потеряла сознание. Мы каждый день ходим мимо этой многоэтажки. Там часто кого-то бьют, грабят или еще что. Теперь этот взрыв ", — рассказала женщина.

Напомним, 25 октября, у входа в дом на улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Эспрессо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва погиб телохранитель народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука — 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир. При этом сам нардеп, политолог Виталий Бала и еще 2 прохожих получили ранения. Сейчас Мосийчук в состоянии средней тяжести, операция прошла успешно.

Утром стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от взрыва у офиса Эспрессо. Это один из прохожих, житель этого же дома, подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

Прокуратура назвала главные версии покушения на Мосийчука.

Следователи уже заявили, что взрывчатка была приведена в действие дистанционно. Также у следователей есть видео того момента, когда террорист на мопеде привез взрывчатку под редакцию.

Не исключено, что для теракта была применена советская мина МОН-50, или аналогичное ей самодельное взрывное устройство.

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Фото; видео: ТСН; Эспрессо