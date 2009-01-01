Взрыв в жилом доме Киева, есть пострадавшие, опубликованы фото с места события

Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу. По показаниям соседей, они давно жалуются на мужчину, который якобы ведет себя неадекватно.

В Киеве в Днепровском районе из-за утечки газа произошел взрыв, в результате происшествия пострадал 55-летний мужчина.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции,"около 21:30 в дежурную часть Днепровского управления полиции по спецлинии 102 поступило сообщение, что на улице Бучмы произошел взрыв и горит квартира".

Как оказалось, говорят в полиции, соседи почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. Работники газовой службы отключили помещение от газоснабжения из-за аварийного состояния кухонной плиты. Но хозяин квартиры самостоятельно сорвал газовый вентиль и подключился к газоснабжению, в результате чего произошел взрыв.

Из-за взрыва в квартире было повреждено окно, стены, газовая плита и мебель на кухне. Хозяина квартиры с ожогами головы и руки доставили в больницу. По показаниям соседей, они давно жалуются на мужчину, который якобы ведет себя неадекватно.

Сейчас событие зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Полицейские прорабатывают собранные материалы и определяются с правовой квалификацией инцидента.

Напомним, 4 октября, в Сумах в результате взрыва на частном предприятии пострадали три человека.