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Яркий мегамарш вышиванок в Киеве, опубликованы фото

Сегодня, 18:58
Киев, вышиванка < >
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Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.

Киев, вышиванка
Reuters
Ко Дню Киева в столице проходит 19-й "Мегамарш вышиванок".

Участие в мероприятии принимают участие около 400 человек. В этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе", пишет УНИАН.

Начался марш у метро "Золотые ворота", откуда колонна двинулась по улице Прорезной на Крещатик, потом к Европейской площади и далее — к Владимирскому спуску. Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.

Там планируется выступление музыкальных групп и писателей. Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы. 

Теги:  
День Киева, мегамарш, вышиванка
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