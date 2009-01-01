Яркий мегамарш вышиванок в Киеве, опубликованы фото

Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.

Reuters

Участие в мероприятии принимают участие около 400 человек. В этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе", пишет УНИАН.

Начался марш у метро "Золотые ворота", откуда колонна двинулась по улице Прорезной на Крещатик, потом к Европейской площади и далее — к Владимирскому спуску. Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.

Там планируется выступление музыкальных групп и писателей. Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы.