Задел фарой. В Киеве грузовик сбил пешехода-нарушителя

Авария случилась сегодня в Днепровском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что авария произошла по ул. Тампере, пострадавшая госпитализирована.
"Грузовик сбил женщину, пешехода-нарушителя, немного задев фарой. Водитель пытался уйти от лобового столкновения", — отмечается в сообщении.
Напомним, утром 30 октября в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области (находится под столицей) столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус, пострадали пять человек.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua