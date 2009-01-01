Задел фарой. В Киеве грузовик сбил пешехода-нарушителя

Авария случилась сегодня в Днепровском районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

Во вторник, 31 октября, в Днепровском районе Киеваженщину —, немного задев фарой.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла по ул. Тампере, пострадавшая госпитализирована.

"Грузовик сбил женщину, пешехода-нарушителя, немного задев фарой. Водитель пытался уйти от лобового столкновения", — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 30 октября в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области (находится под столицей) столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус, пострадали пять человек.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua