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Задел фарой. В Киеве грузовик сбил пешехода-нарушителя

Сегодня, 10:19

Авария случилась сегодня в Днепровском районе столицы.

Киев,ДТП,авария,грузовик,сбил,пешеход,нарушитель
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
Во вторник, 31 октября, в Днепровском районе Киева грузовик сбил женщину — пешехода-нарушителя, немного задев фарой.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла по ул. Тампере, пострадавшая госпитализирована.

"Грузовик сбил женщину, пешехода-нарушителя, немного задев фарой. Водитель пытался уйти от лобового столкновения", — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 30 октября в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области (находится под столицей) столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус, пострадали пять человек.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев, ДТП, авария, грузовик, сбил, пешеход, нарушитель
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