Задержание и шантаж. В Киеве поймали полицейских-вымогателей

Полицейские потребовали у мужчины 10 тысяч долларов США.

В Киеве поймали полицейских-вымогателей Скриншот

В Киеве задержали двух сотрудников полиции Харьковщины, которые вымогали деньги у столичного бизнесмена.

Об этом идет речь в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что 21 августа, находясь на патрулировании в Красноградском районе Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль под управлением жителя Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его машину, где якобы нашли запрещенное вещество.

Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у него за улаживание этого вопроса 10 тысяч долларов США. Получив согласие, они оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые мужчина обещал снять с банковского счета.

По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских.

Подозреваемые задержаны. Злоумышленники полностью признают свою вину и дают показания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на взятке попался прокурор-вымогатель.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.