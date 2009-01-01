Задержание и шантаж. В Киеве поймали полицейских-вымогателей

Полицейские потребовали у мужчины 10 тысяч долларов США.
Об этом идет речь в сообщении прокуратуры Киева.
Отмечается, что 21 августа, находясь на патрулировании в Красноградском районе Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль под управлением жителя Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его машину, где якобы нашли запрещенное вещество.
Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у него за улаживание этого вопроса 10 тысяч долларов США. Получив согласие, они оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые мужчина обещал снять с банковского счета.
По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских.
Подозреваемые задержаны. Злоумышленники полностью признают свою вину и дают показания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на взятке попался прокурор-вымогатель.
Фото: kyiv.gp.gov.ua.