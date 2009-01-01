Затоплены ряд улиц. СМИ рассказали о последствиях ливней в Киеве

Возле одной из станций метро тротуар оказался под водой.

Непогода в Киеве facebook.com/anton.avdeev.9

В среду, 20 сентября, в Киеве из-за ливней, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные пользователей соцсетей.

По сведениям агентства, возле станции метро "Левобережная" тротуар оказался под водой, а у "Олимпийской" образовалась огромная лужа.

Кроме того, юзеры опубликовали ряд ярких фотографий угрюмых туч, затянувших столичное небо.

Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.

Фото: facebook.com/anton.avdeev.9, видео: 44ua Сайт города Киева, facebook.com/poduvod