Затоплены ряд улиц. СМИ рассказали о последствиях ливней в Киеве

Возле одной из станций метро тротуар оказался под водой.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные пользователей соцсетей.
По сведениям агентства, возле станции метро "Левобережная" тротуар оказался под водой, а у "Олимпийской" образовалась огромная лужа.
Кроме того, юзеры опубликовали ряд ярких фотографий угрюмых туч, затянувших столичное небо.
Напомним, вечером 17 сентября в Черновцах была буря — повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.
Фото: facebook.com/anton.avdeev.9, видео: 44ua Сайт города Киева, facebook.com/poduvod