Застройщик ЖК "Чайка" передал 17 квартир военнослужащим

Военные получили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

По официальным данным 2016 года более 40 000 семей военных стоят в квартирной очереди.

В октябре 2017 года представители благотворительной организации "Фонд поддержки национальной безопасности Украины" обратились к застройщику жилых комплексов "Чайка" и "Сонцтаун" с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий для военных и их семей. Подробно ознакомившись с деятельностью организации, руководитель ООО "ОМОКС" передал в благотворительный фонд 17 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных.

"Поддержка воинов, которые защищают суверенитет Украины и безопасность граждан - это дело чести. Сознательные и ответственные бизнесмены в трудное для страны время должны поддерживать общество и руководствоваться принципом социальной ответственности бизнеса", - прокомментировал управляющий владелец "ОМОКС" Алексей Кулагин.

Учредители общества приняли решение предоставить Фонду благотворительную помощь 12 квартир в новом доме в ЖК "Сонцтаун", еще 5 квартир перейдут в собственность этой организации, когда дом в ЖК "Чайка" будет сдан в эксплуатацию. Все документы уже подписаны.

В течение последних 12 лет девелоперская компания "ОМОКС" подтверждает статус социально ответственного бизнеса: развивает село Чайки Киево-Святошинского района, построив 30 многоэтажных домов, где проживает более 12 000 человек, создает детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры. Застройщик продолжает поощрять развитие спорта на территории села, спонсирует благотворительные мероприятия, помогает людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и по возможности способствует поддержанию госбезопасности Украины.