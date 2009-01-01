Жарко и солнечно. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет на выходных

В столице ожидается повышенное атмосферное давление, отметила Диденко.

Ребенок в столичном фонтане, иллюстрация ZN.UA

В субботу и воскресенье — 12, 13 августа, в Киеве ожидается жаркая и солнечная погода,может достигнуть +34 градусов.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, на выходных в столице будет повышенное атмосферное давление.

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются жаркими и солнечными, +30 +34 градуса… Кстати, о ветер. Он будет преимущественно слабым или даже штиль", — отметила эксперт.

Ранее в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.