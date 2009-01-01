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Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса под Киевом, опубликованы фото и видео с места ДТП

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Киев, ДТП-1 < >
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1 / 9 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В аварии сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине.

Киев, ДТП-8
facebook.com/dtp.kiev.ua
Под Киевом на 20 километре Житомирской трассы произошло жесткое столкновение с участием грузовика Scania и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В результате инцидента сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине. Сспасатели ГСЧС в течение 20 минут пытались его вытащить. В тяжелом состоянии, с открытыми переломами ног, его срочно госпитализированы.

На месте также работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 сентября, в Подольском районе Киева столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм.

 

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