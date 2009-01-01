Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса под Киевом, опубликованы фото и видео с места ДТП

В аварии сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
В результате инцидента сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине. Сспасатели ГСЧС в течение 20 минут пытались его вытащить. В тяжелом состоянии, с открытыми переломами ног, его срочно госпитализированы.
На месте также работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, 27 сентября, в Подольском районе Киева столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм.