Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса под Киевом, опубликованы фото и видео с места ДТП

В аварии сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине.

Под Киевом на 20 километре Житомирской трассы произошло жесткое столкновение с участием грузовика Scania и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В результате инцидента сильно пострадал водитель Mercedes — мужчину зажало в кабине. Сспасатели ГСЧС в течение 20 минут пытались его вытащить. В тяжелом состоянии, с открытыми переломами ног, его срочно госпитализированы.

На месте также работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 сентября, в Подольском районе Киева столкнулись грузовик и мотоцикл, пилот получил много травм.