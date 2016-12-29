Жуткий пожар в Киеве. В огне погибли четыре ребенка

Произошло возгорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв. м.

Последствия пожара на Русановских садах kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на Русановских садах при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре в доме по ул. Садовой, 27 поступило спасателям в 12:23 29 декабря.

По прибытию на место происшествия сотрудники ГосЧС установили, что произошло возгорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв. м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

В 12:51 пожар был локализован, а в 14:40 — полностью ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

До прибытия подразделений ГосЧС, медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализировали 12-летнюю девочку с ожогами.

Напомним, на месте пожара на "Дарынке" в Киеве спасатели обнаружили тело человека.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.