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Жуткое ДТП в Киеве. Металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая

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ДТП, Киев < >
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1 / 4 Металлический отбойник пробил «Жигули» (facebook.com/KyivOperativ)

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник.

ДТП, Киев
Металлический отбойник пробил «Жигули» facebook.com/KyivOperativ
В пятницу, 17 февраля, в Киеве в районе улицы Луговой произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку.

Напомним, в Киеве иномарка слетела в кювет и перевернулась на крышу, погибла девушка.

Фото: facebook.com/KyivOperativ.

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