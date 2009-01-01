Жуткое ДТП в Киеве. Металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник.

Металлический отбойник пробил «Жигули» facebook.com/KyivOperativ

В пятницу, 17 февраля, в Киеве в районе улицы Луговой произошло смертельное ДТП

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку.

Напомним, в Киеве иномарка слетела в кювет и перевернулась на крышу, погибла девушка.

Фото: facebook.com/KyivOperativ.