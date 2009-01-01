Жуткое ДТП в Киеве. Металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", — говорится в сообщении.
Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку.
Напомним, в Киеве иномарка слетела в кювет и перевернулась на крышу, погибла девушка.
Фото: facebook.com/KyivOperativ.