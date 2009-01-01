Знатный "решала". Киевский коп приехал выручать друзей-угонщиков

В столице Украины полицейский бросился на выручку друзей, задержанных на угнанном автомобиле

Работник киевской полиции приехал "порешать вопросы" своих друзей на угнанном автомобиле.

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"Около 18:30 к нам обратился читатель, который сообщил, что видит похищенное авто #BMW и следует за ним на Софиивськой Боргащовке. Через десять минут авто уже было заблокированы на АЗС "# ОККО" местными активистами - Русланом и Николаем.

Еще через пару минут на место приехал патруль полиции. Связались со следователем из Голосеевского районного отдела, который ведет это уголовного производство.

Ребята, которые были в угнанном автомобиле сначала говорили, что авто они купили сегодня в 16:00. Впоследствии версия изменилась - мол, они взяли авто у Дениса Меланича, который оказался сотрудником Главного управления полиции (достаточно интересный факт: парню 22 года, а он уже успел поработать в Деснянском УП, сейчас работает в Главном управлении и готовится переходить в Министрество). Ребята из авто позвонили ему и он тут же приехал "решать вопросы". Но не очень удачно - и его задержали тоже", - говорится в тексте.

Также известно, что на месте отработала следственно-оперативная группа полиции Голосеевского района, которая оформила данное происшествие согласно законодательству Украины.