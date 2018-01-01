10 миллионов смертей в год: в чем опасность курятины и как ее избежать

По статистике, украинец в среднем за год съедает около 25 кг этого мяса.

Почему курятина может повлечь гибель миллионов людей. 1zoom.ru

Из-за дороговизны телятины и свинины многие украинцы переходят на курятину.

По статистике, украинец в среднем за год съедает около 25 кг этого мяса.

Однако курятина может быть опасной – из-за антибиотиков, которые входят в рацион цыплят-бройлеров. Если регулярно есть такое мясо, то последствия для организма могут быть крайне тяжелыми.

По подсчетам британских журналистов, антибиотики, которые человек употребляет вместе с мясом курицы вскоре могут стать причиной массовой смертности. "К 2050 году стойкость к антибиотикам обойдется миру в 100 триллионов долларов и повлечет за собой смерть 10 миллионов людей в год", – отмечается в сюжете ТСН.

"Это принцип бройлерства, от него никто не откажется. Вопрос стоит: колоть больше или колоть меньше? … Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству. Например, индюшка, утка, – рассказал диетолог Александр Кущ. – И не надо сбрасывать со счетов другие виды белка: молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курятины может быть существенно снижена".

Напомним, диетолог объяснила, каким должен быть мужской завтрак. С утра лучше не есть жирную, острую и соленую пищу.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

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