4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам

4G - последнее поколение беспроводной мобильной связи.

В Украине запускают 4G techradar.com в Украинe официально пришла связь 4G - операторы мобильной связи запустили ее одновременно в двадцати городах Украины.

"Главред" объясняет, что такое 4G, чем этот стандарт отличается от своих предшественников 3G, 2G и 1G.

Если коротко, 4G - просто четвертое, на данный момент последнее поколение беспроводной мобильной связи. Буква "G" в названии означает слово generation, т.е. "поколение". На данный момент самой распространенной технологией 4G связи в мире стал LTE (Long-Term Evolution) - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными. Именно он и будет использоваться в Украине.

Если 2G позволял обмениваться sms и фотографиями в далеко не идеальном качестве, 3G стал переломным поколением и расширил границы качества и объема, позволяя пересылать и просматривать в интернете видео на скорости не менее 2 Мбит/c, то 4G задирает планку возможностей. О них ниже.

Повышенный комфорт

4G позволит пользователям обмениваться и принимать данные на скорости 100 мегабит в секунду и выше. Если в предшественнике задействовано и пакетное, и канальное коммутирование, то стандарт 4G использует лишь пакетную обработку данных.

Стоит отметить, что практически все интернет-провайдеры уже давно предлагают услугу по подключению к интернету на скорости 100 мбс/с, однако на практике это означает, что заявленные сто мегабит в секунду являются скоростью в сети самого провайдера, а не внешнего канала (то есть интернета конечного пользователя). В случае с 4G потери тоже будут, однако не настолько разительные, как в случае с широкополосным интернетом.

В теории это означает, что загрузка стандартного mp3-файла будет занимать доли секунды, а типичный DVD-рип фильма на 2-3 гигибайта - около минуты.

На практике это означает, что в условном Instagram вам не придется ждать загрузки всех фотографий, лента Facebook будет листаться без пауз, а ролики с ваших любимых видео-хостингов вроде YouTube, DailyMotion, Vimeo и PornHub отныне будут идти без замираний и дерганий, связанных с подзагрузкой.

Новая скорость скажется и на видео-трансляциях и онлайн-конференциях - их, при наличии в необходимой близости точки доступа, можно будет вести в совершенно новом качестве и без артефактов, которые создавало ограничение в 3G.

Разумеется, скажется это и на цифровых развлечениях: теперь не только приложения будут скачиваться практически моментально, но и играть в многопользовательских режимах условных Clash of Clans, Fortnite или PlayerUnknown's Battlegrounds на смартфонах можно будет с тем же комфортом, что и на консолях или ПК.

В Скандинавии, которая одной из первых перешла на 4G, стал популярен шопинг с мобильных телефонов - благодаря значительно возросшей скорости просматривать содержимое интернет-магазинов стало гораздо удобней. Приход нового стандарта повлияет вообще на все веб-площадки в Украине: информационным и развлекательным сайтам, интернет-шопам и различным сервисам придется уделить самое пристальное внимание своим мобильным веб-версиям и приложениям - уже сейчас в количестве пользователей ПК потихоньку уступает смартфонам, а в будущем этот разрыв будет только расширяться.

Будет ли телефон разряжаться быстрей?

Если в настоящий момент вы уже пользуетесь 3G, вам беспокоится особо не о чем - во многом заряд батареи съедает сеть мобильного оператора, но от перехода с 3G на 4G мало что изменится. Разве что в случаях, когда ваш телефон будет плохо ловить сигнал, постоянно переключаясь между 3G и 4G. Но это приемлемая плата за отличную скорость в остальное время.

Станет ли мобильная связь дороже?

Нет. По крайней мере, не должна - операторам, предоставляющим услуги, без разницы, на какой скорости вы загружаете данные в сеть и выгружаете из нее. Они переходят на 4G именно для того, чтобы вы выбирали именно их и пользовались их услугами. В части западных стран обслуживание в 4G действительно стоит дороже, но, например, в России операторы не берут дополнительной платы. В Украине повышение тарифов, скорее всего, может произойти только в одном случае - глобальном сговоре всех мобильных операторов в Украине. Что, во-первых, маловероятно, а, во-вторых, чревато неприятностями.

Голосовая связь

Помимо десятикратного увеличения скорости, четвёртое поколение связи отличается повышенным качеством голосовой связи. Больше тут добавить нечего.

Какие смартфоны покупать?

Практически все новые смартфоны, выпущенные в последние год-два, выпускались уже с поддержкой 4G/LTE. Цена таких моделей выше, но не на много. При покупке стоит проверить телефон на наличие поддержки как 4G, так и европейских частот 1800 и 2600 МГц.

При подключении смартфон должен показывать над иконкой качества связи 4G. Если показывает LTE - не пугайтесь, это то же самое. По сути, 4G и LTE - синонимы.

Также не исключено, что смарфтон, который у вас уже есть, также поддерживает новый стандарт связи - в таком случае, вам остается только его включить. Для этого надо перейти в "Настойки", выбрать пункт с мобильными сетями и выбрать там тип сети, который вам необходим. Очень часто бывает, что по умолчанию включен режим одновременной поддержки и 4G, и 3G, и 2G.