Американские СМИ узнали об отправленном в космос на Falcon Heavy тайном грузе

Необычный груз поместили прямо в недра электромобиля Tesla Roadster.

Tesla Roadster со своим "водителем" Starman SpaceX

В автомобиле Tesla, отправленном в космос на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy , специально спрятали миниатюрный и долговечный информационный носитель.

Такое сообщение во вторник, 13 февраля, опубликовал портал Science Alert. Спрятанное в "Тесле" устройство называется "Арч" (Arch). Данный компактный информационный носитель специально был создан для долгосрочного хранения информации. Он способен хранить целые библиотеки данных на диске из кристалла кварца размером не более монеты.

Как сообщают эксперты из организации Arch Mission Foundation, разработавшей эту технологию, такие "арки" помогут "сохранить и распространить человеческие знания во времени и пространстве, ради пользы будущих поколений". "Арч" выглядит как сильно уменьшенный DVD или Blu-ray диск, но превосходит их по многим параметрам. Он, который в данный момент движется по солнечной системе вместе с Tesla Roadster, содержит, в частности, легендарный цикл научно-фантастических романов Айзека Азимова "Основание" (в других переводах "Академия"), который по больше части посвящен проблемам сохранения человеческой культуры во Вселенной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что запуск Falcon Heavy обеспечивал выросший герой мема "Вечеринка ботанов".