Американские ученые создали искусственный глаз

Искусственную линзу будут применять не только для развития технологий, но и в офтальмологии.
Человеческий глаз с помощью искусственной мышцы может менять кривизну хрусталика - линзы, которая фокусирует отражение световых лучей от объекта. За счет этого глаз может одинаково хорошо видеть и различать предметы, находящиеся на различном расстоянии, сообщает The Harvard Gazette.
Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов.
Изобретение функционирует по принципу обычного человеческого глаза - фокус наводится при помощи сжатия или растяжения линзы.
"Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования - в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности", - заявил один из авторов исследования Алан Ше.
Помимо использования для развития технологий, искусственная линза может в будущем применяться в офтальмологии. По мнению ученых, с помощью искусственного глаза можно корректировать дефекты зрения, в частности, астигматизм.
"Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз", - рассказал Алан Ше.