Аппарат NASA обнаружил на Марсе скопления "пауков": фото

Разведспутник Mars Reconnaissance Orbiter продолжает свою нелегкую работу на орбите Красной планеты.

Панорама Марса The Financial Express

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном отчете американского космического ведомства − NASA. Согласно обнародованным данным, на снимках, полученных с южного полушария Красной планеты в зимнее время, ученые сумели увидеть специфические пятна в виде пауков.

По их мнению, на загадочных фото запечатлены скопления льда и пыли. С приходом весны на южном полюсе Марса углекислый газ как бы совершает прорыв слоя льда и оказывается в атмосфере. Сразу после этого вокруг образовавшихся отверстий садятся громадные клубы темной пыли.

NASA

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно, когда люди смогут построить первый город на Марсе.

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