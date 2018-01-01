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Аппарат NASA обнаружил на Марсе скопления "пауков": фото

Сегодня, 03:54

 Разведспутник Mars Reconnaissance Orbiter продолжает свою нелегкую работу на орбите Красной планеты.

Марс
Панорама Марса The Financial Express
Новейший разведспутник Mars Reconnaissance Orbiter сделал несколько интересных фотоснимков поверхности Марса.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном отчете американского космического ведомства − NASA. Согласно обнародованным данным, на снимках, полученных с южного полушария Красной планеты в зимнее время, ученые сумели увидеть специфические пятна в виде пауков.

По их мнению, на загадочных фото запечатлены скопления льда и пыли. С приходом весны на южном полюсе Марса углекислый газ как бы совершает прорыв слоя льда и оказывается в атмосфере. Сразу после этого вокруг образовавшихся отверстий садятся громадные клубы темной пыли.

Марс 2
NASA

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно, когда люди смогут построить первый город на Марсе.

 

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Теги:  
Марс, ученые, снимки, фото, пауки, лед, газ
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