Астролог назвала главные страхи каждого знака Зодиака

Близнецы боятся темноты, Весы - одиночества, а Тельцы - разорения.

Каждый чего-то боится, нет абсолютно бесстрашных людей. Астролог Марина Скади рассказала о фобиях каждого знака Зодиака, пишут Факты

Овны боятся одиночества. Этот страх толкает Овнов на безрассудные действия. Они часто провоцируют окружающих на реакции, но делают это не чтобы обидеть или навредить: таким образом они спасаются от депрессии и одиночества. Также они боятся показаться недостаточно умными, в связи с этим могут первыми идти на конфликт и убеждать в своей правоте до потери пульса. Однообразие в работе, отношениях и в быту угнетают Овнов и они стараются этого избежать любыми способами – они лучше все закончат, чем будут терпеть рутину и скуку.

У Тельцов есть фобия разорения. Финансовые волнения и кризисы доставляют очень много переживаний Тельцам. Кроме того они боятся, что их труд не будет оценен по справедливости и они получат за работу меньше, чем должны. Есть у них страх и перед лицом природных катаклизмов.

Близнецы боятся темноты и замкнутых пространств. Представители этого знака также боятся сплетен и слухов, обманов и интриг. Обвинение в пустословии и глупости для Близнецов очень болезненно. Однако они как никто другой способны абстрагироваться от мрачных мыслей, благодаря чему избавляют себя от многих переживаний и страхов.

Раков преследует страх потерять родных. Раки больше остальных знаков зодиака подвержены страхам и фобиям. Они боятся стать объектом насмешек, боятся скорости и высоты. Но самый большой страх – крах семьи, серьезные неприятности у родных. Угнетает их и публичность: они не любят находиться на виду у малознакомых людей.

Львы боятся остаться без внимания. Также у них есть страхи перед врачами, больницами и всяческими медицинскими манипуляциями. Но это ничто для них по сравнению с тем, чтобы потерять восхищение в глазах окружающих. Львы уверены – их обязательно должны все любить. Они очень боятся быть проигнорированными и остаться без внимания. У Львов часто проявляется навязчивый страх быть осмеянным, неоцененным и непонятым. Отсутствие приглашений на публичные мероприятия и интереса к собственной персоне их очень расстраивает.

Девы-женщины боятся мужчин, а также насекомых и пресмыкающихся. Не могут они спокойно смотреть и на беспорядок в доме. Девы боятся супружества и в особенности мужчин. Они сознательно боятся не только внешнего несовершенства, но и собственных внутренних пороков и недостатков.

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У Весов есть страх одиночества, их часто мучает страх остаться без спутника жизни, и они стараются как можно скорее вступить в брак и создать семью. Они боятся ввязаться в какой-нибудь грубый диалог и сложить о себе неприятное впечатление. Кроме того, для Весов очень характерен страх смерти.

Скорпион — редкий знак, который почти никогда ничего не боится. Зато те немногочисленные фобии, которые все же могут нарушить их покой, весьма оригинальны, например, они боятся углов. До ужаса боятся показаться слабыми и беззащитными. Скорпионы — личности скрытные, они страшно боятся, что их тайны могут быть раскрыты. Однако самый большой страх Скорпионов – все же предательство и измена со стороны близкого человека.

Стрельцы верят в мистику и боятся нечистой силы. Очень свободолюбивый знак, поэтому среди них часто встречаются клаустрофобы. Стрельцы не выносят пессимизма во всех его проявлениях и больше всего боятся ситуаций безысходности, отсутствия перспектив. Всегда нацелены на новые свершения и достижения, их очень беспокоит застой в делах, уныние и отчаяние близких людей, так как эти настроения легко передаются им самим. Если Стрелец долго пребывает в печальном состоянии духа, значит ему срочно требуется новая цель — яркая и достойная того, чтобы двигаться к ней, сметая все преграды на пути.

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Козероги боятся нестабильности, Козероги переживают, что их цели станут недостижимы из-за внешних обстоятельств и реалий жизни. Присутствует страх высоты, а также большого скопления людей. Боятся проявления таких чувств, как ревность, лень, импульсивность и халатность, считая их слабостью и препятствием на пути к достижению цели.

У Водолеев есть страх одиночества и непризнания его талантов. Водолеи больше всего опасаются быть непонятыми близкими людьми и друзьями. Для этого знака жизненно важно взаимопонимание. Они в своих мыслях часто опережают свое окружение и поэтому имеют все основания опасаться, что их рассуждения кому-то покажутся далекими от жизни, несерьезными и не практичными.

Грубость, хамство, злость, лицемерие — все это вызывает страх у представителей знака Рыб. Боятся они таких ситуаций, поскольку не в состоянии давать соответствующий отпор. Мечтательные и сентиментальные Рыбы нередко боятся проявить именно эти качества своей натуры. Часто эти страхи проявляются в отношениях с самыми близкими людьми. Боязнь насмешек и порицания — все это заставляет Рыб тщательно скрывать свои слабости и пытаться выглядеть сильнее, чем они есть на самом деле. Рыбы верят во все таинственное и мистическое, поэтому всю жизнь могут бояться нечистой силы.

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