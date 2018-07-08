Астролог рассказала, когда рождаются самые одаренные дети

Стало известно, какой знак зодиака самый способный и одаренный.

Астролог и хиромант Адель Вереск считает, что характер и способности ребенка зависят от того, в какой месяц, день и в какое время родился ребенок. Эксперт рассказала, когда рождаются самые одаренные дети.

"Я заметила, что самые одаренные и способные дети — это те, которые рождаются осенью. Дети под знаком зодиака Девы очень высокоинтеллектуальные, обладают аналитическими способностями, очень трудолюбивы и решительны, а также внимательны к мелочам", — отметила эксперт в комментарии "Спутнику".

Астролог добавила, что дети под знаком зодиака Девы особенно выделяются среди сверстников своими умственными способностями.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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