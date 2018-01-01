Астрологи назвали пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместе

Люди, рожденные под знаком Скорпион, стремятся подавлять, а Стрельцы любят свободу.

Три пары знаков Зодиака — несовместимы rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака трем парам — Овен и Козерог, Рак и Весы, а также Скорпион и Стрелец — не суждено быть вместе.

Люди, рожденные под этими знаками, в таком сочетании — несовместимы, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Овны инициативны и активны, что в начале отношений с Козерогом может стать отличным катализатором и сулит стремительное развитие романа.

В то же время Козерогам не всегда нравится, что ими пытаются управлять, они иногда не могут принять рискованность Овнов. Такой паре для сохранения отношений необходимо принять друг друга со всеми слабостями и особенностями характера.

Весы рациональны, что часто выводит ранимых и чувствительных Раков из себя. Родившиеся под знаком Весы люди часто судят по себе, поэтому чувства партнера не всегда им понятны. Для того, чтобы остаться вместе паре придется договариваться о запрете на самые спорные темы.

Скорпион стремится доминировать и подавлять, а Стрельцы любят свободу, честность и спокойствие. Скандалы и острые выпады Скорпиона надолго врезаются в память и потом могут отравить самые прекрасные моменты.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.

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