Астрологи назвали самые добрые знаки Зодиака

Рыбы, Близнецы и Водолеи – главные добряки.
Самым добрым знаком Зодиака назван Водолей. Они доброжелательны и общительны. Представители этого знака органически неспособны к плохим поступкам, они добры ко всем людям, включая тех, кто когда-то причинил им боль. Они с легкостью заводят новые знакомства, легко находят общий язык с человеком любого социального статуса и уровня достатка. У них широкие взгляды на мир, поэтому Водолеи никогда не осуждают людей за то, что те не вписываются в общепринятые рамки. Водолеи приходят на помощь друзьям при первой необходимости.
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На втором месте по доброте оказались Близнецы. Доброта Близнецов чувствуется с первых минут общения с ними. Представители этого знака очень харизматичны, энергичны и умеют расположить к себе абсолютно любого человека. Кроме того, они способны создать комфортную обстановку для общения, с ними приятно и интересно. Они желают добра человеку искренне и от всей души, и готовы радоваться вашим успехам.
И "бронзу" доброго знака получают Рыбы. Они открытые, мягкие, и абсолютно не злопамятные люди. Представители этого знака умеют прощать даже врагов. В основе характера Рыб лежит сострадание - они воспринимают чужие переживания, как свои собственные. Они способны спокойно выслушать вас, посочувствовать вашим бедам, и даже постараются вам помочь в их решении.
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Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака живут дольше всего. Самыми "живучими" оказались Тельцы, а самая короткая жизнь – у Скорпионов.
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