Астрологи назвали самые опасные знаки Зодиака

С представителями этих знаков лучше быть осторожными, предупреждают звезды.

Какой знак Зодиака самый опасный. rabstol.net

Астрологи считают, что с представителями этих знаков Зодиака лучше быть осторожным.

Топ-3 самых опасных знаков Зодиака составил "Обозреватель".

Весы

Весам лучше не раскрывать тайны и не доверять после первого же знакомства. Все дело в их расчетливости. Представители этого знака умеют, оценивая ситуацию, найти слабые точки своего оппонента, чтобы сделать ей изыскано больно.

Если вас наметились неприятности с Весами, то астрологи советуют, соблюдая спокойствие, постараться постепенно свести общение на нет.

Овен

Крайне самолюбивый знак. Поэтому их цели оправдывают любые средства, включая хитрость и обман. Они не обращают внимания на последствия.

Самый верный способ вывести их на чистую воду – показать, что вы не боитесь. Если вы хоть немного сомневаетесь в представителе этого знака, то лучше перестраховаться и не посвящать его в свои планы.

Рак

Раки нетерпеливы. После содеянного они часто признают свою вину, однако ответственности это с них не снимает. Их наглость способна вывести из себя и самого спокойного человека.

Лучшим способом обезвредить Рака, по мнению астрологов, является атака. Скажите прямо, что будете мстить в ответ – и у обидчика, скорей всего, пропадет желание строить козни.

Ранее астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

Читайте наши новости в Facebook