Астрологи назвали самые скандальные знаки Зодиака

Стрельцы, Овны и Скорпионы - главные любители поскандалить.

Стрельцы - главные скандалисты sobakidendy-news.ru

Если вы не любите ссор, то вам необходимо знать, какие из знаков Зодиака лучше не задевать ни при каких обстоятельствах, иначе жестко поплатитесь.

Стрелец. Почетное первое место скандалиста занимают вспыльчивые Стрельцы. Обычно Стрельцы скандалят не ради достижения какой-то великой цели, а исключительно для собственного удовольствия. Повод неважен, если его нет — Стрелец закатит скандал на ровном месте. Если вы попали под горячую руку представителю этого знака, то лучше промолчать и быстренько удалиться. Переждать немилость надо будет совсем недолго, через несколько минут буря утихнет.

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Овен. Овны также крайне вспыльчивый и импульсивный знак Зодиака. Как и Стрельцы, они взрываются на ровном месте, но скандалят не ради удовольствия, а, чтобы спустить пар. В скандалах Овен пойдет до конца, поэтому лучше не испытывать его терпение, которого у представителей этого знака Зодиака практически нет.

Скорпионы. Бронзовую медаль скандалиста получают Скорпионы. Манера раздувания скандала у этого знака самая виртуозная. Они любят, чтобы все выглядело драматично, как в театре или кино. Обычно на пустом месте Скорпион в ссоры не влезает — обязательно нужны веские основания и интригующие подробности. При этом разыгрывать спектакли Скорпион любит только с близкими людьми, скандалы на остановках и базарах – это точно не для них.

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