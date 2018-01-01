Астрологи назвали самые скандальные знаки Зодиака

Стрельцы, Овны и Скорпионы - главные любители поскандалить.
Стрелец. Почетное первое место скандалиста занимают вспыльчивые Стрельцы. Обычно Стрельцы скандалят не ради достижения какой-то великой цели, а исключительно для собственного удовольствия. Повод неважен, если его нет — Стрелец закатит скандал на ровном месте. Если вы попали под горячую руку представителю этого знака, то лучше промолчать и быстренько удалиться. Переждать немилость надо будет совсем недолго, через несколько минут буря утихнет.
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Овен. Овны также крайне вспыльчивый и импульсивный знак Зодиака. Как и Стрельцы, они взрываются на ровном месте, но скандалят не ради удовольствия, а, чтобы спустить пар. В скандалах Овен пойдет до конца, поэтому лучше не испытывать его терпение, которого у представителей этого знака Зодиака практически нет.
Скорпионы. Бронзовую медаль скандалиста получают Скорпионы. Манера раздувания скандала у этого знака самая виртуозная. Они любят, чтобы все выглядело драматично, как в театре или кино. Обычно на пустом месте Скорпион в ссоры не влезает — обязательно нужны веские основания и интригующие подробности. При этом разыгрывать спектакли Скорпион любит только с близкими людьми, скандалы на остановках и базарах – это точно не для них.
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