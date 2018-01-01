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Астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменяют чаще всего

Сегодня, 02:44

Самыми верными можно назвать Козерогов.

Мужчина, который держит за руку девушку, но заглядывается на другую, стал мемом "distracted boyfriend"
Мужчина, который держит за руку девушку, но заглядывается на другую, стал мемом "distracted boyfriend". Фото из открытых источников
Астрологи уверены, что склонность человека к изменам зависит и от его знака Зодиака.

Гороскоп верности для мужчин показывает, какие знаки в большей степени подвержены легкомысленности в контексте семейных отношений, пишет Joinfo. Рейтинг самых непостоянных знаков возглавляют Водолеи, а самыми верными можно назвать Козерогов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи ценят свободу больше всего на свете. Любые попытки как-то их ограничить моментально пресекаются – вплоть до полного разрыва отношений. Но верность – это тоже ограничение. Поэтому Водолеи своим постоянством явно не славятся.

СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака тоже ценят свободу и чувственные удовольствия. Для них каждое знакомство – это новое приключение, которое интересно лишь на начальном этапе. Но все заканчивается, после чего Стрелец идет дальше, не обращая внимания на чужие чувства.

СКОРПИОН

Считаются лучшими любовниками и их вполне устраивает эта роль. Так что мужья из них выходят не очень: стоит только завести речь о чем-то серьезном – они пафосно уходят, громко хлопнув дверью.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы крайне непостоянны. Этот знак Зодиака всегда будет искать что-то новое, как бы хороши не были отношения. В этом и заключается главная сила и слабость Близнецов.

РАК

Очень ценят семью, однако еще больше ценят личный комфорт. Так что, если в рамках этого комфорта им понадобится "сходить налево", то они обязательно так и сделают. Причем обеспечив самих себя кучей убедительных оправданий.

ЛЕВ

Львы изменять не склонны. Они выбирают долго, но выбрав, верят, что это лучший выбор в их жизни. А зачем искать кого-то еще, если и так нашел лучшее?

ОВЕН

Если Овен влюбился, то это надолго. Если, конечно, его интерес будут регулярно освежать и подогревать. Иначе – начнет скучать, нервничать, искать чего-то новенького. И даже находить. А уж бросать кого-то Овны умеют. С грандиозным скандалом, но им это даже нравится.

ВЕСЫ

Весы любят, чтобы все было хорошо, а вот врать не любят. Это и мешает им изменять. Они предпочтут сказать честно, если полюбят кого-то другого, нежели тайно встречаться и заводить интрижки.

ТЕЛЕЦ

Любовь к комфорту, осторожность, семейные ценности – все это надежно удерживает этот знак Зодиака от любых мыслей по поводу супружеской измены.Тоже долго присматриваются к своей избраннице. Но если женится, то уж навсегда.

ДЕВА

У большинства представителей этого знака есть реальные комплексы и фобии, связанные с физическими контактами. И это сводит риск случайных связей практически до нуля. При этом женятся Девы только на той, кто, по их меркам, максимально приближен к идеалу.

РЫБЫ

После свадьбы Рыбы себе на сторону ходить не позволяют, так как прекрасно понимают, какими измена чревата скандалами, а это им ни к чему.

КОЗЕРОГ

Козероги максимально прямы, надежны, скучны и предсказуемы. Они не изменяют в принципе. И не понимают, зачем это делают другие. Им и с одним-то человеком сложно доверительные отношения наладить, а про каких-то абстрактных "других людей" они и думать не хотят.

Ранее астролог назвал везунчиков и аутсайдеров апреля 2018 года. В апреле повезет Ракам, Козерогам, Весам и Овнам, считает астролог Влад Росс.
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гороскоп, астрология, Зодиак, измена, секс
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