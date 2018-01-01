Астроном зафиксировал неизвестные объекты возле Луны: видео

Три непонятных объекта появляются в кадре и быстро исчезают.

На фоне Луны зафиксировали НЛО Фото: reuters

Видео с загадочными объектами зафиксировал астроном-любитель. Странные объекты пролетали на фоне поверхности Луны

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Don't Stop Motion. Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01.18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить.

Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.

Напомним, ранее норвежский фотограф заснял НЛО, улетающие с Земли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram