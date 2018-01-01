Астрономы-любители помогли открыть невероятно красивый вид полярного сияния: фото, видео

Открытие состоялось в результате проекта Aurorasaurus.

Северное сияние STEVE DPReview

Астрономы-любители помогли профессиональным астрономам открыть ранее неизвестный науке вид полярных сияний.

Соответствующий пресс-релиз был опубликовано на официальном интернет-портале NASA. Согласно обнародованным данным, открытие состоялось в результате проекта Aurorasaurus – результата сотрудничества ученых из разных институтов и энтузиастов, сообщающих о результатах своих наблюдений за полярными сияниями на форумах и в соцсетях.

Они неоднократно сообщали о необычных полярных сияниях в виде динамических и тонких дуг, возникающих к экватору от авроральных овалов −ярких, узких и структурированных.

Как оказалось, такое наблюдение обычно соответствует предусмотренной повышенной активности сияний, либо сильной суб-бури, либо геомагнитной бури. Новый тип сияний получил неофициальное имя Steve. В дальнейшем оно стало аббревиатурой и расшифровывается как Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (от англ. – "сильное повышение тепловой эмиссии").

Однако до сих пор механизм генерации STEVE до конца не ясен ученым. По их мнению, данные сияния напрямую связаны с процессами, происходящими во время суб-бури – "впрыской" заряженных частиц в ионосферу и потоками в магнитосфере на границе авроральных и субавроральной зон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Норвегии запечатлели красочное северное сияние.