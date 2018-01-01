Battlefield 5: дата выхода, трейлер и важные детали

Игрокам обещают возможность полной настройки солдат, транспорта и оружия – для большего погружения в игру.

Окончательная дата выхода Battlefield 5 — 19 октября.

Electronic Arts и DICE наконец представили Battlefield 5. Уже появился трейлер и стала известна окончательная дата выхода — 19 октября.

Игрокам обещают возможность полной настройки солдат, транспорта и оружия – для большего погружения в игру.

Battlefield 5: предзаказ

Те, кто оформит предзаказ Deluxe-издание игры, получат к ней 16 октября, подписчики же EA Access на Origin Access на PC или Xbox One смогут играть уже 11 октября.

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Battlefield 5: сюжет

Действие вернется во времена Второй мировой войны. При этом повествование разбили на отдельные небольшие подсюжеты (так уже делали ранее) из разных мест и временных промежутков.

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Battlefield 5: без платных дополнений

У Battlefield 5 не будет платных дополнений. Весь геймплейный контент – от новых историй до режимов и мультиплеерных карт – будет поставляться бесплатно.Продавать создатели шутера собираются различные косметические предметы для кастомизации персонажей.

Battlefield 5: режимы

В игре появится кооперативный режим "Совместные бои" (Combined Arms). Он будет генерировать случайные наборы миссий, которые основаны как на одиночной кампании, так и на мультиплеерных картах.

Сетевой режим "Операции" из Battlefield 1 мутировал в режим "Большие операции", где игроков ждут масштабные инсценировки реальных сражений.

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Сражения будут длиться четыре дня, но если день заканчивается без должного результата, то предусмотрен подрежим "Последний бой": бойцы обеих сторон вынуждены будут сражаться с одной жизнью и одной обоймой (при этом они смогут забирать патроны у поверженных персонажей).

Battlefield 5: трейлер

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