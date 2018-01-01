"Безысходность, безысходность". Ученые рассказали, почему мужчины грустят и тоскуют после секса

Ранее, к слову, стремление погрустить после секса приписывали исключительно женщинам.

Иллюстративное фото The Right Step

Мужчины могут впадать в меланхолическое состояние после секса – наравне с женщинами.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Independent со ссылкой на новейшие исследования. Ранее ощущение тоски, тревоги и негатива получило название "посткоитальная дисфория". Исследователи опросили полее тысячи мужчин из разных стран мира и утверждают, что 41% респондентов признались – они испытывали такое состояние после секса.

Мужчины описывают его так: "Я не хочу, чтобы меня трогали, хочу, чтобы меня оставили в покое", "Я чувствую себя недовольным, раздраженным и очень нервным. Все, чего я хочу, все оставить и отвлечься". Некоторые также говорят о безэмоциональности и ощущении пустоты с безысходностью.

По словам одного из ученых, профессора Роберт Швайцер, достоверно установить пока не удается, что именно вызывает такое состояние у мужчин. Предполагается лишь − дисфория обусловлена целым комплексом биологических и психологических факторов, в том числе и генетической предрасположенностью / гормонами.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего, а также о том, что делает из них секс-маньяков.

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