"Болезнь Икс": медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству

С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.

Человечеству грозит новый опасный вирус Medvoice.ru

Человечеству угрожает доселе неизвестная пандемия , которая может стать причиной смерти миллионов людей.

"Болезнью Икс" может стать неизвестный ещё вирус, который способен стать таким же смертоносным, как легендарная "испанка", унесшая жизни до 100 млн человек в начале ХХ века, пишет на своей странице в Facebook ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская.

"Предполагают, что событие случится всенепременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку", ― написала она.

Кроме того, среди заболеваний, которым это под силу, ученые называли лихорадку Ласса, болезнь Марбурга, болезнь Зика.

По ее словам, в последнее время наблюдается тенденция межвидовых заражений, то есть когда переносчиком, к примеру, является птица, а инфицируется человек.

"Вызванные таким образом заболевания у людей чрезвычайно для них опасны и смертоносны - Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах, недавно унёсший в Индии более 10 жизней", ― добавила Голубовская.

Напомним, ранее ученые предупредили о новой неизлечимой эпидемии.

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