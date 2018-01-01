Чем грозит женщине анальный секс: эксперты поведали о "женской простате" о последствиях такого интима

Для большинства представительниц прекрасной половины человечества анальный секс может обернуться одними лишь проблемами.

Чем опасен для женщин анальный секс. zircular.ru

Несмотря на то, что есть процент женщин, которые могут достигнуть оргазма исключительно от стимуляции их анального прохода – для большинства представительниц прекрасной половины человечества анальный секс может обернуться одними лишь проблемами.

"В литературе, да и в моей практике, встречаются женщины с исключительно анальным типом оргазма. То есть все остальные эрогенные стимуляции на них не действуют… И все же 95-97% женщин крайне негативно относятся к анальной стимуляции. В то же время по меньшей мере 95% мужчин хотели хотя бы раз это попробовать. С одной стороны, в этом есть некий формат доминирования, самоутверждения. Но есть и физиологические аспекты: сфинктер прямой кишки намного более мощный, чем влагалища, поэтому ощущения у мужчин при анальном сексе приятнее", – цитирует ТСН сексолога Георгия Селюкова.

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При этом среди опасностей такого вида интима для женщин врачи называют:

геморрой;

травмы слизистой прямой кишки – вплоть до зияния ануса (то есть расслабления сфинктера) и выпадения прямой кишки;

появление кольпитов;

анальные трещины и микротравмы слизистой прямой кишки, а также анодермы (эпителиальной выстилки анального канала);

более высокий риск заразиться сифилисом, ВИЧ-инфекцией, генитальным герпесом, кандидозом, папилломавирусом и др.

В то же время мастера мужских и женских практик Центра развития человека "Новый мир" Ирина Каврига и Дмитрий Чоповский рассказывают: "У женщины в анальном отверстии находится так называемая женская простата, стимуляция этой точки может быть очень приятной".

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По их словам, женщина способна получать от "анала" более мощные оргазмы, чем от обычного полового акта нужно лишь делать все "правильно и деликатно".

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