Чем опасно солнечное затмение 13 июля-2018 и какие знаки Зодиака затронет сильнее всего

В зоне особого риска предстоящего затмения – четыре знака Зодиака, предупредили астрологи.

В зоне особого риска солнечного затмения 13 июля – четыре знака Зодиака. mirror.co.uk

Солнечное затмение 13 июля 2018: когда

Солнечное затмение начнется 13 июля, то есть в эту пятницу, в 6:02 по киевскому времени.

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Правда, украинцы наблюдать его не смогут: это солнечное затмение будет видно лишь в Тасмании, частично в Австралии и Новой Зеландии (на юге этих стран) и еще в восточной части Антарктиды.

Солнечное затмение 13 июля 2018: чем грозит

Во время солнечного затмения люди часто жалуются на головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострения хронических заболеваний. Людям, которые знают за собой подобные слабости, стоит подготовиться к этому заранее: повести нужные процедуры и запастись необходимыми лекарствами.

В дни затмений – любых – традиционно не стоит начинать новые проекты, затевать масштабные дела и планировать путешествия.

В это время нужно следить за своими эмоциями – не выплескивать их через край, не затевать ссор и разборок. А главное помнить: "Чтобы найти общий язык – свой нужно немного прикусить", поэтому стоит следить за тем, что и кому говоришь.

Подробнее читайте в материале "Главреда" Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать.

Солнечное затмение 13 июля 2018: в каких знаках и кто в зоне риска

Солнечное затмение 13 июля будет находиться в созвездии Близнецов в проекции на зодиакальный Рак. Именно поэтому, по мнению астрологов, именно Раки больше всего будут подвержены влиянию этого затмения.

Кроме того, в зоне риска находятся Козерог, Лев и Водолей.

Этим четверым знакам не советуют делиться своими планами с окружающими, да и вообще лучше избегать лишнего общения в эти дни. Им советуют строить планы (идеи будут бурлить в их головах) – а вот с их реализацией лучше подождать до лучших времен (особенно это касается вопросов финансовых).

Подробнее читайте в материале "Главреда" Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака.

Солнечное затмение 2018 что делать

Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака провести день солнечного затмения 13 июля-2018 в спокойной обстановке и среди позитивных людей, по возможности занимаясь любимым делом.

Также в этот период лучше заняться долгосрочным планированием. И все свои планы записывать – дабы визуализировать свои мечты.

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