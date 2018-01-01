Через Атлантику за два часа. Boeing запускает сверхзвуковой лайнер

Boeing рассчитывает наладить регулярные рейсы в конце 2030-х годов.

Boeing запускает сверхзвуковой лайнер boeing.com

Вскоре может стать реальностью ситуация, при которой европеец будет иметь возможность за один день слетать в США и вернуться назад.

В компании Boeing решили запустить в производство сверхзвуковой пассажирский самолет, который способен развивать скорость более шести тысяч километров в час, пишет The Independent.

При этом новый авиалайнер будет способен преодолеть Атлантический океан примерно за два часа, Тихий - за три.

Отмечается, что действующий рекорд скорости перелета через Атлантику принадлежит англо-французскому самолету "Конкорд", который делал это за два часа пятьдесят две минуты. Сегодняшний лайнер, летающий с дозвуковой скоростью летит из Лондона в Нью-Йорк почти семь часов.

В то же время эксперты отмечают, что опытный образец поднимется в небо не раньше 2023 года. Boeing рассчитывает наладить регулярные рейсы в конце 2030-х годов.

Напомним, ранее стало известно, когда и за сколько туристы смогут летать в космос.

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