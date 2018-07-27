Полный релиз изделия пользователи увидят лишь к концу осени.

Новый iPhone придется подождать пару-тройку месяцев Фото: Forbes

Компания Apple в скором будущем презентует промежуточную версию между iPhone 8 и iPhone X, на которую компания делает ставку. Точное его название пока неизвестно, однако уже много говорят о его дешевизне и увеличенной мощности.

Как пишет Forbes, Apple должен установить на усредненную версию смартфона технологию Full Active LCD. Это сделает границы экрана iPhone 9 тоньше, чем у обновленного iPhone X, который, как ожидается, будет на 0-0 дороже.

Отчет с японского сайта Macotakara гласит, что Japan Pixels – азиатский партнер Apple – предоставит iPhone 9 сенсорную технологию, которая сузит рамки телефона до 0.5 мм. Текущая толщина краев экрана iPhone X – 1 мм.

Не исключено, что презентация нового iPhone может быть перенесена на ноябрь 2018 года, поскольку система Full Active LCD имеет ряд ошибок.

Графический дизайнер Вениамин Гескин, который прорисовывает информацию из утечек о серийных мобильных устройствах, на днях опубликовал так называемые "манекены" предстоящих iPhone X и iPhone 9.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.





Ожидается, что iPhone 9 будет самым дешевым в новой линейке, смартфон получится на 0,3 дюйма больше, чем следующая версия iPhone X, но на 0,4 дюйма меньше, чем iPhone X Plus.

Аналитик Минь-Чи Куо прогнозирует, что цена модели составит 0-700, в то время как за самый дорогой iPhone 2018 придется отдать от 0 до 00.

Ming-Chi Kuo, 2018 iPhone Pricing:



5.8" OLED iPhone X 0-0

6.5" OLED iPhone X Plus 0-,000

6.1" LCD iPhone 0-0 pic.twitter.com/9yjwJh8tUu — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 4 июня 2018 г.





Из явных минусов у iPhone 9 – только камера. В отличие от "икса" с его двойным модулем, модель переймет основной 12-мегапиксельный глазок с апертурой f/1.8 у iPhone 8. Без изменений и во фронтальной камере – 7-мегапискельная линза, как у предыдущей версии.

Причину удешевления модели связывают с проблемами Apple с микропроцессорами.

Как ранее сообщалось, следующие модели смартфонов iPhone и планшетов iPad будут оснащены совершенно иным разъемом для зарядки и передачи данных.

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