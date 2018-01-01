Диетолог рассказала, полезна ли ранняя зелень

Эксперт отметила, что в ранней зелени больше нитратов, чем витаминов, но не это самое страшное.

Раннюю зелень лучше вымачивать. 1zoom.ru

С приходом весны все больше хочется побаловать себя свеженькими витаминами.

Диетолог Лора Филиппова рассказала, будет ли польза от ранних овощей и зелени.

В частности, ведущие программы предупредили, от беременным лучше отказаться от петрушки, а зеленый лук полезен людям с высоким уровнем сахара в крови, но суточная норма такого лука – не более 100 г в день (все, что свыше – во вред).

А сама Филиппова отметила, что в ранней зелени больше нитратов, чем витаминов. "Но на самом деле нитраты – ничего страшного в этом слове нет… Самое страшное – это доза", – добавила она.

Поэтому раннюю зелень лучше вымачивать. Как это правильно делать – смотрите в сюжете ТСН:

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