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Диетологи объяснили, как сделать кофе полезнее для здоровья

Сегодня, 04:54

Для этого есть 6 простых правил.

кофе
Фото: Instagram/russia_coffee
Медики не первый год твердят о вреде кофе для организма. В частности, он может стать причиной рака груди и толстой кишки, диабета II типа и болезни Паркинсона.

Тем не менее, есть способы сделать кофе гораздо полезнее для организма, пишет Time.

Для этого диетологи советуют:

  • выпить стакан простой воды перед употреблением кофе – чтобы уменьшить обезвоживание и вред от мочегонного эффекта напитка;
  • не использовать сахарозаменители – вообще;
  • сахара класть тоже поменьше – не больше ложки в одну порцию;
  • выбирать правильное молоко: если добавляете растительное молоко или коровье, но оно должно быть только органическим;
  • добавить специй – корицу, имбирь, мускатный орех или гвоздику. Они хорошо влияют на организм, а также улучшают вкус напитка и облегчают отказ от сахара;
  • не пить за 6 часов до сна – иначе рискуете проснуться на следующий день с плохим самочувствием.

Ранее ученые советовали, как быстро похудеть с помощью кофе.

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Теги:  
кофе, здоровье
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