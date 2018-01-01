Диетологи рассказали, чем полезна куркума и как ее принимать

Ученые раскрыли полезные свойства уникального продукта.

В день достаточно трех чайных ложек куркумы Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Наиболее часто применяемая в азиатской кухне приправа куркума способна облегчить головную боль и мигрень.

Как сообщает The Deccan Chronicle, куркумин – активный ингредиент этого природного вещества – обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Исследователи из Ирана выяснили, что жирные кислоты омега-3 в сочетании с куркумином подавляют выработку фактора некроза опухоли, вызывающего воспаление нервной ткани и боль. Это воздействие и способствует последующему снижению головной боли.

Диетологи в результате экспериментов выяснили, что для достижения максимального эффекта и для профилактики мигрени достаточно употреблять три чайных ложки куркумы в сутки.

Напомним, куркума - это растение семейства имбирных, корень которого используют как пряность. Родиной этого растения является Юго-Восточная Индия. Куркума не только наполняет блюда оригинальным и изысканным вкусом, но и используется для лечения многих недугов.

Напомним, американские диетологи признали пиццу полезным и сбалансированным блюдом для традиционного завтрака. Специалисты советуют утром ограничиться двумя кусками и отдавать предпочтение "домашней" пицце без добавления высококалорийных соусов и майонеза.