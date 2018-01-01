Два негативных периода в июне: чего опасаться и как пережить

6-7 июня и 25-30 июня будут крайне неблагоприятными

В июне в целом будут благотворные и гармоничные аспекты у планет, но в самом конце месяца картина несколько ухудшится. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Первый летний месяц принесет нам несколько неблагоприятных периодов. Первый из них выпадет на 6-7 июня, когда Меркурий будет находиться в жестком квадрате к Нептуну — это самое худшее время для покупок и инвестиций. В это время вас могут "кинуть", поэтому будьте бдительны, не покупайтесь на рекламу, воздержитесь от важных приобретений и дел, отметил Росс.

Кроме того, астролог отметил, что в эти дни чрезвычайно высока угроза всякого рода терактов и действий сумасшедших. Поэтому лучше избегать любых скоплений людей.

По словам Росса, второй негативный период нас ждет с 25 по 30 июня. "Луна в это время будет проходить через планеты Сатурн и Плутон, а Меркурий создаст жесткий квадрат к Урану. В это время высока опасность автомобильных аварий и крушения самолетов, поэтому 25-30 июня лучше отменить все перелеты и поездки", - рассказал эксперт.

"К тому же, 27 июня Марс вновь станет ретроградным. Из-за этого вторая половина июня может быть связана с возобновлением войн. Опасаюсь, что у нас на Донбассе июнь может стать катализатором военных действий, и бои могут обостриться, особенно к концу месяца. Ведь Марс — это бог войны, а его ретроградность означает возобновление активных военных действий. Поэтому, если и ожидать какого-то обострения ситуации на Донбассе и в отношениях с Россией, то в самом конце июня", - добавил Росс.

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При этом, отметил астролог, в июне будет блестящее расположение Меркурия. Особенно благоприятные числа с 1 по 5 июня — это отличное время для проведения важных переговоров, заключения серьезных сделок, совершения поездок, организации путешествий, поступления на новое место учебы, а также в это время хорошо делиться опытом с другими странами. В это время наиболее оптимально все, что касается торговли, экспорта и импорта. Это блестящее время для покупки автомобиля.

И такое же благоприятное время, по словам эксперта, сложится с 8 по 13 июня. "И, пока Меркурий в Близнецах (а находиться он там будет ровно по 12 июня включительно), нужно предпринимать коммерческие действия. Повторюсь, за исключением 6-7 июня. Уже 13 июня Меркурий войдет в знак Зодиака Рак, и с этого момента коммерсантам уже не будет так сильно везти, как до того", - сказал Росс.

Лучшие дни для свадеб в июне, по прогнозам Росса, будут тогда, когда Венера соединится с Белой Луной, Ангелом-Хранителем, Небесной благодатью — с 8 по 10 июня.

Также эксперт добавил, что при вхождении Меркурия в зодиакальный знак Рака, которое всегда связано с недвижимостью, начинается самое лучшее время для покупки недвижимости — с 13 по 25 июня.

Кроме того, 14 июня будет новолуние, и вместе с этим Венера войдет в зодиакальный знак Льва.

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"В этот день нужно задуматься о планах и проектах на будущее, а также это хорошее время для встреч и завязывания любовных романов, флирта и начала отношений. Вообще, встречи и отношения, начавшиеся в это время, будут кармическими, судьбоносными для многих людей, которые верят в божественное провиденье. Особенно это касается 18-21 числа, поскольку Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом судьбы, то есть женщина, а Марс в соединении с заходящим узлом, то есть мужчина. Такие встречи в середине июня я просто обещаю! Это будет блестящее время для любви и завязывания долгих кармических взаимоотношений. Люди, которые будут вам встречаться в это время, будут неслучайными", - заявил астролог.

"Также в июне будет хорошее время для рекламных акций и масштабных мероприятий. С 18 по 24 число Меркурий будет очень благоприятно аспектировать Юпитер. В это время возможно социальное продвижение, также хорошо решать юридические вопросы. Могут прекрасно удаваться дела заграницей. Также удачно в это время подавать документы, чтобы куда-то поступать и сдавать экзамены", - добавил он.

В конце месяца, по мнению эксперта, будут не очень удачные дни, особенно неблагоприятным днем будет полнолуние 28 июня. В этот день не следует находиться в толпе и нужно позаботиться о своем здоровье. 28 июня будет происходить просто какое-то "затмение" в головах людей.

"Поскольку летом традиционно начинается пора отпусков и отдыха, стоит отметить, что отпуск можно планировать с 1 по 5 июня, блестящее время для вылета на отдых с 8 по 13 июня, а потом хороший период с 18 по 24 июня. А вот с 25 по 30 июня — самый негативный период, когда высока опасность пострадать от техники, попасть в непредвиденные ситуации в самолетах, поездах и автомобилях — такие поездки я категорически не рекомендую", - резюмировал Росс.

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