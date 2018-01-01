"Эффект летнего пениса". Медики объяснили, как жара влияет на размер гениталий

Наконец-то миллионы юношей, парней и мужчин смогут отложить в сторону линейки со вздохом облегчения.

Иллюстративное фото de.123rf.com

Мужчины-пользователи социальных сетей в последнее время начали обсуждать давно мучивший их вопрос – действительно ли летом пенис становится больше или это все визуальный обман.

Такое сообщение опубликовал портал "Дни". Далее участники дискусии совершили вполне логичный шаг, начав замерять летние размеры своих гениталий, а затем – сравнивать их с зимними. Оказалось, что практически у всех в жаркую погоду немного увеличиваются и пенис, и яички.

Позднее в дискуссию включились медики, которые заявили о том, что данное явление имеет название "эффект летнего пениса" По словам уролога Николая Стешина, при жаре кровеносные сосуды, которыми буквально испещрены гениталии, расширяются и набухают. А зимой, на морозе, мускулы паха подтягиваются и как бы сокращают половой орган. Таким образом мужской организм поддерживает температуру, которая необходима для выживания сперматозоидов.

Напомним, ранее сообщается о том, что ученые развенчали самые популярные мифы о сексе.

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