Эксперт раскрыл три правила хорошего секса

Психолог подчеркнул, что cекc, прежде всего, является биологической потребностью здорового человека.

ВладТайм

Психолог Михаил Лабковский сообщил, что для хорошего секса необходимо соблюдать три правила — любить себя, уметь растворятся в моменте, иметь желание.

Секс происходит в голове, написал эксперт в блоге на "Новом Времени".

"Секc — прежде всего, биологическая потребность здорового человека… многие превращают эту потребность черт знает во что", — отметил автор.

Лабковский добавил, что "некоторые женщины используют секс как разменную монету ("Я ему — тело, он мне — отношения") или даже наказывают партнера с его помощью ("Обидел? Будешь неделю спать на диване!")".

По его словам, вполне нормально, что "вы можете не сразу захотеть партнера, с которым едва знакомы, или что после ссоры вы не особо настроены на ласки, но когда вы испытываете желание, но говорите себе "нет", чтобы этим желанием манипулировать, — это уже серьезная проблема".

"Мужчины тоже играют в игры: например, пытаются взять количеством, самоутверждаются через секс, что приводит к самым печальным последствиям — реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать в эти ловушки, надо, во-первых, думать о себе", — объяснил психолог.

"Ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой сексуальной реализации. А во-вторых, избавляться от тех рамок, которые многие приобрели в детстве: "он о тебе плохо подумает" или "настоящий мужик — тот, у кого вагон женщин", — подчеркнул эксперт.

"Впрочем, как я выяснил по своим многочисленным клиентам, представители обоих полов вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность… Научитесь быть в моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, действиях и единении с другим человеком. Переключите внимание от того, что о вас могут подумать, на, собственно, сам секс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему", — посоветовал он.

Психолог отметил, что "многие люди занимаются сексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого не хотят". "Для одних это — "исполнение супружеского долга", другие думают, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в сексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение", — говорится в материале.

"Подобное поведение приводит к самому печальному исходу — например, к психосоматическим заболеваниям вроде эректильной дисфункции психологического характера или вагинизму, когда женское тело "закрывается" и сама пенетрация доставляет ей огромную боль. Поэтому очень важно уметь вовремя говорить "нет", не заниматься сексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее", — утверждает он.

Ранее западные ученые выяснили, что постоянный секс улучшает психическое здоровье, кровообращение, укрепляет сердце и сосуды, а также избавляет от головной боли, поскольку во время него высвобождается гормон окситоцин и усиливается выброс в кровь эндорфинов.

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