Эксперты назвали продукты, которые убивают молодость

Речь идет о трех видах продуктов.

От хлеба и алкоголя стоит отказаться после 35-ти. 1zoom.ru

После 35 лет далеко не все продукты идут человеку на пользу – от некоторых стоит отказаться, если хотите сохранить молодо выглядящее лицо и худую фигуру.

В первую очередь речь идет о сахаре и алкоголе.

Чрезмерное употребление сахара тормозит выработку коллагена – а это прямой путь к морщинам. При этом особую опасность в этом плане представляют продукты с так называемым скрытым сахаром, например, йогурты с наполнителями, соки и газировка.

Алкоголь обезвоживает организм, что также приближает старение.

Также не следует употреблять быстрые углеводы – это относится к белому хлебу. Рафинированные углеводы, которые полным-полно в изделиях из белой муки, оборачиваются лишними килограммами – и очень быстро.

Ранее врачи назвали сок, который продлевает молодость и лечит сердце. Если пить этот сок каждый день, то можно снизить вероятность развития у себя инфаркта, инсульта и деменции.

Также назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.

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