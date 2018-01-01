Эксперты назвали продукты, которые убивают молодость

Речь идет о трех видах продуктов.
В первую очередь речь идет о сахаре и алкоголе.
Чрезмерное употребление сахара тормозит выработку коллагена – а это прямой путь к морщинам. При этом особую опасность в этом плане представляют продукты с так называемым скрытым сахаром, например, йогурты с наполнителями, соки и газировка.
Алкоголь обезвоживает организм, что также приближает старение.
Также не следует употреблять быстрые углеводы – это относится к белому хлебу. Рафинированные углеводы, которые полным-полно в изделиях из белой муки, оборачиваются лишними килограммами – и очень быстро.
Ранее врачи назвали сок, который продлевает молодость и лечит сердце. Если пить этот сок каждый день, то можно снизить вероятность развития у себя инфаркта, инсульта и деменции.
Также назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.
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