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Электрокар в космосе. Маск отчитался о полете Tesla, видео

Сегодня, 09:57

Машина продолжила движение к поясу астероидов, отметил изобретатель.

Tesla, космос
Электрокар Tesla находится в космосе Скриншот видео с youtube.com
Запущенный в космос ракетой-носителем сверхтяжелого класса Falcon Heavy электрокар Tesla Roadster на платформе с манекеном перешел орбиту Марса.

Авто продолжило движение к поясу астероидов, написал в Twitter основатель американской компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель Tesla, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск.

"Третье возгорание успешно. Перешел (Roadster — Ред.) орбиту Марса…", — сообщил управленец.

После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень ракеты включила двигатель третий раз и вывела платформу с машиной на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры, пишет N+1.

Пояс астероидов — это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, она является местом скопления множества объектов разных размеров.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электромобиль Tesla.
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