"Эликсир стройности": ученые рассказали, как алкоголь помогает похудеть

Текила содержит в себе ингредиент, который эффективно стимулирует физиологические процессы по сжиганию жировой массы.

Употребление текилы ускоряет процесс похудения elit-alco.com.ua

Сотрудники Университета Гвадалахары выяснили, что употребление текилы в умеренных дозах способно ускорить процесс похудения.

Ученые установили, что популярный алкогольный напиток содержит в себе ингредиент, который эффективно стимулирует физиологические процессы по сжиганию жировой массы.

Голубая агава, которая является главным компонентом текилы, эффективно способствует снижению избыточной массы тела, а употребление этого алкогольного напитка в умеренных дозах может ускорять процесс похудения, передает Ukrhealth.

При этом голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.

Кроме того, специалисты назвали текилу в умеренных количествах "эликсиром стройности", а также охарактеризовали диету на основе этого алкогольного напитка как достаточно перспективную.

Однако в рекомендациях ученых содержится и предостережение, ведь регулярное употребление текилы чревато возникновением проблем со здоровьем, а также может вызвать стойкую страсть к алкоголю. Поэтому, если человек имеет генетическую предрасположенность к алкоголизму, пользоваться "методом текилы" для похудения не стоит.

Напомним, ранее ученые выяснили, какой популярный алкоголь делает женщин счастливее.

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