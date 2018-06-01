Ешьте чили на солнцепеке: ученые назвали 3 фактора, которые помогают скинуть вес

В ходе исследования ученые проанализировали пайки для военных в различных условиях.

Острые специи – один из трех факторов, помогающих похудеть. 1zoom.ru

Ученые выделили три фактора, которые существенно помогают в борьбе с лишним весом.

Это жара, острая пища и физические упражнения, пишет портал Medicalxpress.

Так, на чувство голода во многом влияет температура воздуха. После исследования военных пайков для жаркого и холодного климата, ученые установили, что при повышении температуры всего на 1 градус потребление пищи снижалось на 110 калорий. А это эквивалентно 5 г шоколада.

Кроме того, бороться с аппетитом помогает острая пища.

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Также на аппетит влияют физические упражнения. После физнагрузок человек съедает на 25% меньше, чем после отдыха.

Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.

Также ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

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